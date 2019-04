Emre Can, se mettiamo qualità passiamo

TORINO, 10 APR - "Vogliamo vincere la Champions League e faremo di tutto per arrivare al nostro obiettivo, anche se le concorrenti sono forti". Emre Can incassa lo scudetto, ormai distante un solo punto, e focalizza sul traguardo europeo l'obiettivo principale della stagione della Juventus. "Fin qui tutto bene ma non abbiamo ancora vinto nulla, stiamo entrando nel momento chiave della stagione - ha spiegato il centrocampista tedesco ai microfoni di Dazn -. L'Ajax è una squadra giovane e coraggiosa e contro il Real ha dimostrato tutta la sua forza. Se tireremo fuori tutte le nostre qualità, raggiungeremo le semifinali". Il centrocampista tedesco, che Allegri ha utilizzato anche come difensore, salterà la partita di questa sera per infortunio.