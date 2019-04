Brexit: Macron, per ora nulla va dato per scontato

BRUXELLES, 10 APR - "Per adesso nulla va dato per scontato". Così il presidente francese Emmanuel Macron al suo arrivo al consiglio straordinario sulla Brexit. "Oggi bisogna decidere, con impazienza ascolterò la premier May ma nulla è dato per scontato - ha aggiunto -, in particolare quando sento parlare di una lunga estensione oggi dobbiamo capire il perché di questa richiesta, quale è il progetto politico che la giustifica e quali sono le proposte. Da parte mia mi atterrò a tre principi, chiarezza, unità del progetto europeo, e rispetto della scelta britannica".