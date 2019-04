Consiglio cardinali, più donne a ruoli dirigenza S.Sede

CITTA' DEL VATICANO, 10 APR - "La necessità di una maggiore presenza delle donne in ruoli dirigenziali negli organismi della Santa Sede". E' uno dei temi affrontati durante le sessioni di lavoro della 29/a riunione del Consiglio dei cardinali per la riforma della Curia, alla presenza di papa Francesco, che si conclude oggi in Vaticano. Lo ha riferito in un briefing il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. Con la riunione di oggi parte il processo di consultazione sulla bozza della nuova costituzione apostolica, la 'Praedicate Evangelium', che sostituirà la 'Pastor bonus' di Giovanni Paolo II.