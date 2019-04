Proposta di legge contro pirateria tv

ROMA, 10 APR - In materia di lotta alla trasmissione illegale degli eventi sportivi, gli onorevoli del Pd Luca Lotti e Antonello Giacomelli annunciano la presentazione, nelle prossime settimane, di una proposta di legge per contrastare in maniera efficace la pirateria online delle partite di calcio e non solo. "Nello stesso provvedimento - sottolinea Lotti - chiederemo alle grandi società e compagnie di telecomunicazioni di essere al nostro fianco in questa battaglia. Lo sport italiano, autentica ricchezza economica e culturale del nostro Paese, merita attenzione e tutela da ogni forma di illegalità". "Stiamo lavorando sull'idea di Luca - spiega Giacomelli - a una norma che responsabilizzi le Telco, tuteli i diritti e dia reale efficacia ai provvedimenti della Magistratura in tema di pirateria e non solo. Un'autentica lotta alla pirateria non è solo un fatto di giustizia ma farà emergere nuovo reddito, in particolare sul calcio e sullo sport".