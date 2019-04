Cannes: apre il film The Dead don't Die di Jarmusch

ROMA, 10 APR - The Dead Don't Die, del regista indipendente americano Jim Jarmusch, è il film di apertura del 72/o festival di Cannes (14-25 maggio). Sarà presentato in concorso e in prima mondiale martedì 14 maggio, sullo schermo del Grand Theatre Lumière. E' un'incursione nel film di genere con chiaro omaggio al George Romero della Notte dei morti viventi. Il regista, non senza ironia, promette "un cast da svegliare i morti" con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Iggy Pop, Selena Gomez.