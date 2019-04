Assoallenatori, solidarietà a Pioli

FIRENZE, 10 APR - Solidarietà e vicinanza a Stefano Pioli. La esprime l'Associazione italiana allenatori calcio dopo aver letto il comunicato diffuso l'8 aprile 2019 dalla proprietà e dalla società viola che ha spinto il tecnico emiliano a dimettersi vedendosi mettere in discussione le proprie capacità professionali e soprattutto umane. ''Nessuno pone in discussione la libertà di ogni club di prefissarsi obiettivi e trarre valutazione - prosegue la nota dell'Aiac - tuttavia il richiamo a concetti quali serietà e competenza deve necessariamente essere operato con estrema cautela ancor laddove si pretenda, in poche righe, di mettere in dubbio l'impegno di coloro che lavorano per il club e di conseguenza la loro professionalità''. L'Associazione si unisce ai numerosi attestati di stima nei confronti ''di un tecnico dalla carriera esemplare, che rappresenta un modello di lealtà e competenza nell'ambiente calcistico italiano''.