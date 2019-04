Cairo, nessuna novità su data del derby

ROMA, 10 APR - "Per ora sulla data del derby Torino- Juve fissata il 4 maggio non ci sono novità. Io mi sono già mosso con la Lega Calcio a tutti livelli, perché secondo me quella data non va bene. Poi dipenderà molto anche dall'evoluzione che ci sarà in Champions League. Aspettiamo di vedere come vanno le cose". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication (proprietaria di La7), e presidente e ad di Rcs, a margine della presentazione del palinsesto Rai dedicato alla 102/a edizione del Giro d'Italia. La società di calcio ha chiesto di cambiare la data del derby della Mole, prevista dal calendario della stagione il 4 maggio, perché è lo stesso giorno nel quale ricorrerà il 70/o anniversario della tragedia di Superga.