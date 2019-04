Brexit: May, obiettivo è lasciare l'Ue con un accordo

LONDRA, 10 APR - Theresa May resta convinta che il "miglior modo" di attuare la Brexit sia "uscire in modo ordinato dall'Ue e con un accordo". Lo ha evidenziato nel Question Time del mercoledì ai Comuni, prima di partire per Bruxelles, rispondendo a un deputato brexiteer che sollecitava invece un divorzio no-deal. La premier s'è detta convinta che "un governo conservatore" possa fare "un successo" di qualunque Brexit, ma ha insistito sull'obiettivo di un deal, accusando il Parlamento di aver ritardato l'uscita non ratificando finora un accordo.