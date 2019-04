Mourinho, Bundesliga molto interessante

ROMA, 10 APR - José Mourinho, ancora in cerca di un nuovo incarico dopo l'esonero dal Manchester United, torna a parlare di un possibile approdo in Budesliga, campionato che ritiene in grande crescita come livello agonistico oltre ad essere uno dei meglio organizzati e seguiti in Europa. Intervistato da Sport Bild, il portoghese, 56 anni, ha detto di provare "molta simpatia" per il Borussia Dortmund, che sta contendendo al Bayern Monaco la conquista del titolo, anche se in altre occasioni si era mostrato più propenso ad accettare un'eventuale posto nel più titolato e ricco club bavarese, "un gigante" del calcio. Il Bayern è nelle mani di Niko Kovac, che ha un contratto fino al 2021, e Mourinho gli augura di onorarlo fino alla scadenza, ma se il croato dovesse fallire la corsa al titolo nazionale potrebbero aprirsi nuovi scenari. La Bundesliga è l'unico dei grandi campionati d'Europa che non ha ancora messo alla prova le doti del tecnico lusitano.