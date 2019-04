Milan: bilancio 2017/18 chiuso a -126mln

MILANO, 10 APR - Il bilancio che va dal primo luglio 2017 al 30 giugno 2018, l'unico relativo alla gestione dell'ex proprietario cinese del Milan Li Yonghong, è stato chiuso con un rosso di 126 milioni di euro, e approvato lo scorso 25 ottobre dal nuovo proprietario, il fondo statunitense Elliott, subentrato a luglio. Nella sua nota odierna sul nuovo deferimento del club rossonero, l'Uefa ricorda che niente ha che fare con la sentenza Uefa che, dopo l'annullamento da parte del Tas dell'esclusione del Milan dalle coppe europee, ha alleggerito la sanzione nei confronti del club con una multa di 12 milioni, la limitazione a 21 giocatori nella lista Uefa per due stagioni e l'esclusione dalle coppe in caso di mancato pareggio di bilancio nel 2021. Anche su questo verdetto il Milan ha comunque fatto ricorso al Tribunale arbitrale dello sport, che ancora non ha fissato la data del dibattimento.