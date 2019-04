No bilancio pari, Uefa deferisce Milan

MILANO, 10 APR - Il Milan è di nuovo sotto indagine per il Fair play finanziario. La Camera di investigazione dell'organo Uefa di Controllo finanziario dei Club ha deferito la società rossonera alla Camera arbitrale perché non è riuscita a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018. - "La Camera di Investigazione dell'Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018", è scritto in un comunicato diffuso dall'Uefa.