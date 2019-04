Mattarella, Polizia lavora per comunità

ROMA, 10 APR - "Il patrimonio di idealità e valori cui si ispira trae alimento dal lavoro quotidiano di uomini e donne impegnati ad accudire un senso di comunità talvolta minacciato o lacerato dalla paura, dai fenomeni di violenza e dalle fragilità sociali. Essi tutelano il bene della sicurezza inteso non solo come prevenzione e repressione di reati, ma anche come intensità e qualità delle relazioni fra le persone". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al capo della Polizia Franco Gabrielli in occasione della Festa della Polizia. "A sessant'anni dall'istituzione dell'allora Corpo di Polizia femminile - ha aggiunto il Capo dello Stato - un particolare pensiero desidero indirizzare alle donne che, a pieno titolo e a tutti i livelli, operano nella Polizia di Stato svolgendovi un ruolo fondamentale".