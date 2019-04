Gdf sequestra 40mila accessori telefonia

FIRENZE, 10 APR - Sequestrati dalla guardia di finanza di Firenze più di 40 mila accessori per telefonia e tablet con marchio 'Ce' contraffatto, che erano stoccati in un magazzino in località Cantagrillo a Serravalle Pistoiese (Pistoia), in uso a una società intestata a un imprenditore cinese. Il valore della merce è di oltre 4 milioni di euro. Sequestrate anche numerose fascette adesive recanti il marchio 'Ce', che venivano apposte sulle confezioni prima della commercializzazione, che avveniva tramite canali web. Gli accertamenti che hanno portato al blitz nella società, con sede ufficiale nella zona industriale di Pistoia, è scattato dopo un controllo in un negozio di accessori per telefoni nella zona dell'Isolotto, a Firenze. La documentazione fiscale relativa alla merce ha permesso alle fiamme gialle di risalire alla ditta di Pistoia. Nel corso delle operazioni sono stati denunciati tre cittadini cinesi, residenti a Firenze, Prato e Pistoia, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.