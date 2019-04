Si finge disabile per pensione,arrestato

FIRENZE, 10 APR - Per anni si sarebbe finto paraplegico, riuscendo a ingannare anche i medici che di volta in volta ne hanno certificato la malattia, per percepire la pensione d'invalidità e altri emolumenti. Per questo un 55enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze, in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip Federico Zampaoli su disposizione della pm Christine Von Borries. L'uomo, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici commessa inducendo in errore pubblici ufficiali, conduceva per gli investigatori una doppia vita: a casa e fuori dalla provincia di Firenze, dove non era conosciuto, si muoveva camminando senza difficoltà, mentre in tutte le altre occasioni fingeva di essere costretto su una carrozzina. L'arresto è stato eseguito ieri all'aeroporto di Peretola, dove l'uomo era atterrato dopo una vacanza all'estero. Dentro lo scalo camminava in autonomia, sebbene fuori lo attendesse un'auto per disabili con carrozzina.