Israele: prima proiezione, in testa Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Secondo una prima proiezione relativa a 70 stazioni elettorali, il Likud di Benyamin Netanyahu è in testa con 35 seggi su 120, mentre 'Blu-Bianco' di Benny Gantz ha 34 deputati. Lo dice la tv commerciale Canale 13. Gli exit poll della stessa emittente indicavano invece la parità tra i due partiti. Confermata al momento la caduta dei laburisti, l'esclusione della lista 'Nuova destra' di Bennett e Shaked, mentre l'elettorato arabo riesce a far entrare in parlamento 2 liste.