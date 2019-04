Algeria: Bensalah promette voto regolare e trasparente

ALGERI, 9 APR - Il presidente ad interim algerino Abdelkader Bensalah ha promesso di organizzazione elezioni presidenziali "regolari e trasparenti" entro 90 giorni, come prevede la Costituzione algerina. Lo ha annunciato in un discorso alla nazione trasmesso in tv, facendo appello a cittadini e classe politica. Bensalah è stato nominato stamani dal parlamento capo dello Stato ad interim dopo le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika. Il suo mandato dura 3 mesi, ma la nomina è stata duramente contestata oggi dalla piazza che chiede un vero cambiamento.