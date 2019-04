Salvata bimba caduta in cisterna piena d'acqua a Livorno

LIVORNO, 9 APR - Salvata a Livorno una bambina di 7 anni che era salita sul coperchio di una cisterna d'acqua utilizzata per l'irrigazione. La copertura in cemento ha ceduto e la bambina è caduta nella cisterna piena d'acqua fino a 1,5 metri dal bordo esterno. Un adulto che accompagnava il gruppo si è immerso ed ha recuperato la bambina, passandola a persone che si trovavano all'esterno. Poi però non riusciva, a sua volta, a risalire. Sul posto, in via delle Sorgenti, sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l'uomo che era in leggero stato di ipotermia e che è stato affidato al personale del 118.