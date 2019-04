Fiorentina:Montella vicinissimo ritorno

FIRENZE, 09 APR - Manca ancora l'ufficialità da parte della Fiorentina ma Vincenzo Montella è vicinissimo a tornare sulla panchina viola, al posto di Pioli che si è dimesso oggi. I contatti si sono intensificati in queste ore: per il tecnico napoletano, atteso domani, si tratta di un ritorno avendo già allenato a Firenze dal 2012 al 2015 piazzando sempre la squadra in Europa e in finale di Coppa Italia.