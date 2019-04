Allegri, stavolta fare gol assolutamente

TORINO, 9 APR - "Non possiamo pensare di uscire dal campo domani ad Amsterdam senza fare gol, come ci è successo a Madrid con l'Atletico. Bisogna assolutamente segnare". Così Masimiliano Allegri. "Sarà - prevede il tecnico bianconero -. una partita molto aperta e bisognerà correre e specialmente contro una squadra come quest'Ajax bisogna correre. L'Ajax ha perso in casa una sola partita delle ultime 20, con il Real. Non possiamo permetterci di fare una partita speculativa, altrimenti rischiamo di soccombere".