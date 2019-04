Unicef, mezzo milione di bambini a rischio a Tripoli

ROMA, 9 APR - "La violenza si è intensificata nella capitale libica e nei dintorni. Quasi mezzo milione di bambini a Tripoli e decine di migliaia nelle aree occidentali sono a rischio diretto a causa dell'intensificarsi dei combattimenti". Lo afferma in una nota Abdel-Rahman Ghandour, rappresentante speciale dell'Unicef in Libia. "L'Unicef chiede a tutte le parti in conflitto di proteggere i bambini, di astenersi dal commettere violazioni contro i bambini, e rimane sul campo in Libia durante questo momento critico per fornire il sostegno necessario ai bambini e alle loro famiglie".