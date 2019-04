Mattarella, le diversità sono valore

AMMAN, 9 APR - "Le persone sono tutte diverse le une dalle altre e le diversità vanno capite e valorizzate". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella visitando alla periferia di Amman l'Arsenale dell'Incontro del Sermig di Ernesto Olivero. Una struttura che si occupa dell'assistenza e dell'istruzione per minorenni disabili, sia cristiani che musulmani. "Qui si vede quello che unisce tutte le donne e tutti gli uomini del mondo, la mole dell'impegno è proprio quella di raccogliere il meglio dei sentimenti e della convivenza del mondo", ha aggiunto il presidente Sergio Mattarella che poco prima aveva visitato l'enorme campo profughi siriano di Zaatari. "Voi - ha detto ancora il capo dello Stato ai ragazzi - avete cantato tutti insieme, questo è un messaggio di pace e aiuto reciproco per le persone, un messaggio di pace per il mondo. Questo significa coltivare la speranza, offrire prospettive, crescere tutti insieme".