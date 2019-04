Integrity Tour fa tappa a casa Milan

ROMA, 9 APR - E' il Milan è il club di Serie A protagonista della 14ma tappa dell'Integrity Tour 2019, che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport. Si sono svolti oggi al Centro Sportivo Milanello di Carnago e al Vismara di Milano i tre workshop, uno dedicato alla prima squadra e gli altri al settore giovanile, Primavera e Under 17. "Sono felice che il Milan scenda in campo per questo progetto che ha l'obiettivo di combattere il problema del match fixing e veicolare i valori positivi dello sport - ha detto Alessio Romagnoli - Il calcio deve essere riconosciuto come uno sport pulito e noi calciatori dobbiamo essere in prima linea per trasmettere questi messaggi di integrità, correttezza e lealtà, perché siamo degli esempi per molti giovani". Obiettivo dell'Integrity Tour: il contrasto al match fixing, per combattere le frodi sportive ed educare tutti gli atleti dai più giovani ai più esperti.