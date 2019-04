Musica: Mahmood, dal 30 aprile in tour nel club

ROMA, 9 APR - Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Soldi, doppio disco di platino, al vertice dei brani trasmessi dalle radio e forte di oltre 65 milioni di view per il video, e dopo il successo dell'album Gioventù bruciata, Mahmood il 17 aprile parteciperà al London Eurovision Party per esibirsi dal vivo davanti al pubblico londinese, prima dell'Eurovision Song Contest che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv. Intanto dal 30 aprile sarà in tour nei migliori club italiani. Queste le prime date: il 30 al The Cage Theatre di Livorno; il 3 maggio al Duel Beat di Napoli; il 4 maggio al Demodé di Bari; il 22 maggio al Locomotiv di Bologna; il 28 maggio all'Hall di Padova; il 30 maggio al Piper Theatre di Firenze; il 1 giugno al Pin Up di Teramo; l'8 giugno ai Mercati Generali a Catania e il 17 giugno al Maxxi di Roma. Ad accompagnare Mahmood sul palco: Marcello Grilli, Francesco Fugazza, Elia Pastori. Al tour nei club si aggiungono alcuni appuntamenti già annunciati: il 25 aprile a Parma, Piazza Garibaldi; il 25 maggio a Milano, MI AMI Festival 2019; l'8 luglio al Montreux Jazz Festival.(ANSA).