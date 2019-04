Def: atteso vertice Conte-Tria

ROMA, 9 APR - Una riunione preparatoria del Consiglio dei ministri sul Def si terrà a Palazzo Chigi al ritorno del premier Giuseppe Conte da Milano. All'incontro, a quanto si apprende, dovrebbero prendere parte il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro ai Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro e la viceministra all'Economia Laura Castelli per il M5s e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e il viceministro al Tesoro Massimo Garavaglia per la Lega. E' in sostanza la riunione che avrebbe dovuto tenersi ieri e invece è slittata a causa del protrarsi del tavolo con i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Non sono invece previsti - a quanto confermano dal M5s e dalla Lega - al momento vertici con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che prenderanno parte alla riunione del Consiglio dei ministri.