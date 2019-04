M5S: Casaleggio, puntiamo su blockchain

ROMA, 9 APR - "Sulla certificazione del voto abbiamo attraversato diversi step: in passato avevamo anche definito alcune certificazioni dei processi e del sistema di voto stesso che in realtà ultimamente è cambiato radicalmente, e come avete visto il sistema di voto permette la partecipazione di tutti gli iscritti senza dover registrare i singoli voti". Così Davide Casaleggio a margine dell'evento organizzato al Parlamento europeo dal titolo "Cittadinanza digitale, nuovi strumenti di partecipazione e nuovi diritti". "Ma abbiamo creato un ulteriore sistema che abbiamo messo in open source, che è il voto sul blockchain che è il nostro punto di arrivo". Secondo, "permetterà da una parte di avere una anonimato completo del voto per il votante - spiega - dall'altra di avere una certificazione distribuita e aperta a tutti coloro che vorranno poter verificare, è un processo che sta evolvendo".