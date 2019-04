Accordo Ue-Cina, collegare Via Seta alle reti europee

BRUXELLES, 9 APR - La conclusione di un accordo sugli investimenti "nel 2020" con un "accesso al mercato migliorato" e "non discriminatorio" eliminando le "barriere", oltre al "rafforzamento delle regole internazionali sui sussidi industriali" nel quadro della riforma del Wto e l'intesa che "non ci devono essere trasferimenti forzati di tecnologia". Su 5G e cybersicurezza deve continuare la cooperazione, mentre si avvierà uno studio per collegare la Via della Seta alle grandi reti Ue di trasporto Ten-T. E' la bozza della dichiarazione Ue-Cina.