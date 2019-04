Ex Ilva: Usb,cedono funi gru,cade rotolo

TARANTO, 09 APR - Il cedimento delle funi della gru dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal che stava movimentando uno dei coils d'acciaio ha deviato pericolosamente la posizione e ha fatto cadere un pesante rotolo di lamiera che avrebbe potuto travolgere un operaio: lo denuncia il sindacato Usb che precisa che l'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, alle 23.45, nel reparto FNA2 (Finitura Nastri). "L'episodio - sottolinea il coordinatore provinciale Francesco Rizzo - solo per un puro caso non ha causato un grave infortunio. In quel momento, per fortuna, non era presente personale in zona. Torniamo a ribadire e a denunciare una costante ed incombente situazione di assenza di sicurezza che continua a peggiorare in ogni reparto". Secondo il sindacalista "con la gestione ArcelorMittal non si registra alcun cambiamento in positivo in merito alla sicurezza dei lavoratori sugli impianti".