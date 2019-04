Autista bus gita in stato di ebbrezza

GENOVA, 9 APR - A Savona un autobus noleggiato per la gita scolastica di una cinquantina di alunni delle elementari è stato fermato dalla polizia stradale perché l'autista è stato trovato in stato di ebbrezza. Il controllo preventivo ha evitato che i bimbi salissero sul mezzo e in questi minuti si sta organizzando la sostituzione del pullman. All'autista risultato positivo all'etilometro è stata ritirata la patente. Il controllo è avvenuto nell'ambito dei protocolli stipulati fra il ministero dell'Istruzione e il ministero dell'Interno, che prevedono da parte degli istituti scolastici una segnalazione alla polizia stradale delle gite scolastiche organizzate con autobus a noleggio.