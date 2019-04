Csm:primo ok a Rustichelli per Antitrust

ROMA, 9 APR - Non deve lasciare la magistratura Roberto Rustichelli per assumere l'incarico di presidente Antitrust. Questa la convinzione della Terza commissione del Csm che a maggioranza (4 voti a favore su 6) si espressa a favore del collocamento fuori ruolo di Rustichelli, presidente del collegio B del tribunale delle imprese di Napoli. La Commissione ha dunque ritenuto che alle autorità garanti non si applichi la legge Severino, che stabilisce un tetto massimo di 10 anni (superato da Rustichelli) per il collocamento fuori ruolo dei magistrati.