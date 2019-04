Salvini, flat tax? Soglia su 50mila euro

MILANO, 09 APR - "Noi partiamo da questo ragionamento per il ceto medio e per le famiglie che hanno bisogno con figli". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto a margine della visita al Salone del Mobile se la soglia massima per la flat tax sarà di 50 mila euro. "L'importante è fare, è giusto parlare poi bisogna fare. C'è già una tassa ridotta quest'anno per le partite Iva, artigiani e commercianti - ha concluso - vogliamo ridurle anche per le famiglie e i lavoratori dipendenti".