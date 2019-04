Spara alla moglie e si uccide,vittime 2 anziani cagliaritani

CAGLIARI, 9 APR - Omicidio suicidio questa mattina a Quartu Sant'Elena, nell'hinterland di Cagliari. Vittime due anziani che abitavano in via Canepa. Da quanto si apprende, il marito avrebbe sparato alla moglie uccidendola, poi si è tolto la vita. Al momento le generalità delle vittime non sono state rese note. La scoperta è stata fatta questa mattina intorno alle 9,30. Sul posto gli agenti del Commissariato di Quartu, la squadra mobile, il 118. Attesi anche il medico legale e il magistrato di turno.