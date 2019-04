Napoli: un morto ed un ferito in agguato

NAPOLI, 9 APR - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un agguato nel Rione Villa, nel quartiere di Ponticelli a Napoli. Secondo le prime notizie - sul fatto indaga la Polizia - le persone coinvolte sarebbero padre e figlio. Gli agenti hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica e sul movente del fatto. Uno zaino scolastico è stato trovato proprio accanto alla vittima dell'agguato di questa mattina al Rione Villa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Probabilmente di un bambino che stava andando a scuola mentre veniva compiuta l'esecuzione nella quale un uomo, Luigi Mignano - che avrebbe vecchi precedenti - è morto mentre il figlio, Pasquale è rimasto ferito. Il bimbo potrebbe essere scappato. Numerosissimi i colpi di pistola esplosi. In zona c'è un'auto crivellata di proiettili. L'agguato proprio nei pressi della chiesa del quartiere.