Pil: Istat conferma 2018 a +0,9%, 2017 al rialzo +1,7%

ROMA, 9 APR - L'Istat ha rivisto al rialzo le stime del Pil 2017, portandole da +1,6% a +1,7%. Confermata invece a +0,9% la crescita del 2018. La revisione di oggi è dovuta all'ampliamento del perimetro della pubblica amministrazione, che - in accordo con Eurostat - include ora 10 enti in più, da Rfi a Invitalia. la nuova stima ha come risultato una revisione verso l'alto del prodotto nominale di circa 3 miliardi per entrambi gli anni. L'Istat ha rivisto per ora solo il 2017 e il 2018. Una revisione complessiva sarà apportata a settembre. (ANSA).