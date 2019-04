Al Chelsea basta Hazard, 2-0 al West Ham

ROMA, 8 APR - Il Chelsea ha battuto in casa per 2-0 (1-0) il West Ham United in uno degli innumerevoli derby di Londra, che questa volta era valido come posticipo della 33/a giornata della Premier League. La partita è stata decisa dalla doppietta del belga Eden Hazard che, dopo 24' di gioco, ha battuto il portiere Fabianski e al 90' ha raddoppiato su passaggio di Barkley. Con questo successo, la squadra di Maurizio Sarri si prende virtualmente il terzo posto in classifica, con 66 punti, 2 in più del Tottenham e 3 in più dell'Arsenal. Le altre due squadre londinesi, tuttavia, hanno una partita in meno, come il Manchester United, che è sesto con 61 lunghezze. La classifica è guidata dal Liverpool con 82 punti, contro gli 80 del Manchester City ha giocato una partita in meno.