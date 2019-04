Mancini, serve riposo prima di Euro 2020

MILANO, 8 APR - La decisione della Lega di fissare la fine del prossimo campionato al 24 maggio non trova d'accordo il ct dell'Italia, Roberto Mancini: "I ragazzi arriverebbero stanchissimi agli Europei, mentre io pensavo di potergli dare una settimana di vacanza prima di chiamarli per farli staccare e recuperare fisicamente con una settimana di riposo assoluto. Invece due giorni dopo la fine del campionato potrebbero arrivare stanchissimi". Mancini, intervenuto a margine di un evento con Radio Italia, auspica di riuscire a cambiare le carte in tavola: "Vediamo se si riuscirà a trattare con la Lega. Per me quella settimana di recupero sarebbe stata fondamentale. Forse l'ideale sarebbe stato un turno infrasettimanale o un inizio anticipato".