Europee: stop a deposito simboli,47 contrassegni al Viminale

ROMA, 8 APR - Si sono chiusi alle 16 i termini per la consegna, al Viminale,‎dei simboli elettorali per le Europee di maggio, ma per conoscere l'ultima lista - la numero 47 - è stato necessario attendere che il presentatore (della lista Italia dei Diritti), arrivato al ministero dell'Interno quasi allo scadere, terminasse le pratiche burocratiche. I partiti e gruppi politici i cui contrassegni saranno stati ammessi potranno presentare le liste dei candidati martedì 16 aprile e mercoledì 17 aprile dalle 8 alle 20 presso le cancellerie delle Corti di Appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali. Le consultazioni per l'elezione dei membri italiani del Parlamento Europeo si svolgeranno il 26 maggio dalle 7 alle 23 in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni in oltre 3.800 comuni, con le elezioni suppletive in due collegi uninominali del Trentino-Alto Adige per la Camera e le elezioni per il presidente e il Consiglio regionale del Piemonte.