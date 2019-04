Teatro: Stefano Benni in scena con la sua idea di Cortazar

ROMA, 8 APR - Stefano Benni, inedito e ancora una volta sorprendente, porta in scena la sua idea di Julio Cortazar in 'Ululuna', ispirato ai racconti di uno dei massimi scrittori del Novecento. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Roma©, in prima nazionale dal 9 al 14 aprile al Teatro Anfitrione di Roma, lo vede interprete e in parte autore. Alla regia il giovane Jacopo Neri, classe '95, che ha già all'attivo una lista di riconoscimenti e premi, come l'ultimo Hystrio 2018. "Cortazar ha ispirato la mia opera come forse nessun altro. Volevo - dice Stefano Benni - che a portarlo in scena con me fossero i giovani nei quali credo, che stanno diventando bravi, in un momento difficile per chi scrive e produce teatro". Benni interpreta il vecchio Julio che ricorda in punto di morte le storie e i personaggi che ha inventato. Mentre, in parallelo, un giovane Julio, i cui panni sono vestiti da Francesco Guglielmi, scopre lentamente l'universo paradossale, onirico e fiabesco che sarà la sua letteratura.