Al Bano incontra l'ambasciatore ucraino, si cerca soluzione

ROMA, 8 APR - Sembra aprirsi uno spiraglio per un superamento dello scontro tra Al Bano e l'Ucraina, che il mese scorso ha inserito il cantante italiano nella lista delle persone considerate una minaccia per la sicurezza nazionale. L'ambasciata ucraina in Italia ha reso noto che il problema è stato affrontato in un colloquio che Al Bano ha avuto con l'ambasciatore di Kiev a Roma, Yevhen Perelygin. In una nota dell'ambasciata si precisa che Al Bano era accompagnato dal suo avvocato, Cristiano Magaletti. "Durante l'incontro - si aggiunge nel comunicato - le parti hanno discusso il tema della presenza del nome del Maestro Al Bano nella lista delle persone sanzionate del Ministero della cultura d'Ucraina. Il Maestro Al Bano e l'Ambasciatore Perelygin hanno convenuto, al fine di rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i popoli italiano e quello ucraino, di cercare le vie per risolvere il problema sopramenzionato".