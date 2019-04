In paese Calabria case a cento euro

ORIOLO (COSENZA), 8 APR - Case nel centro storico in vendita a cento euro. É l'iniziativa promossa dal Comune di Oriolo, guidato da Giorgio Bonamassa, finalizzata al recupero del centro storico. Un ulteriore finanziamento di 600 mila euro giunto in questi giorni consentirà al Comune di recuperare alcune abitazioni. L'obiettivo dichiarato è quello di ripopolare il centro storico, rendendolo sempre più vivo e ospitale per tutto l'anno e ridando un'anima alle tante case oggi abbandonate. Sempre lungo il solco di questa politica, l'ultima iniziativa dell'Amministrazione comunale e del suo vice sindaco con delega alla Cultura e ai Beni Culturali, Vincenzo Diego, consiste nel vendere le case del centro storico ad un prezzo simbolico di 100 euro, con il solo obbligo per l'acquirente di "ristrutturare l'abitazione". "In questa operazione - si afferma in una nota del Comune - saranno agevolate le associazioni, le fondazioni, le cooperative ma ci sarà spazio anche per eventuali privati cittadini interessati all'acquisto".