Pochettino,City?non sarà come in Premier

ROMA, 8 APR - "La Champions League è completamente diversa dalla Premier". E' con questo spirito che il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, affronterà domani il Manchester City nell'andata dei quarti di Champions League. "Sarà una partita molto dura, il City è una delle migliori squadre in Europa - avverte in conferenza stampa alla vigilia il tecnico argentino, già sconfitto in campionato tra le mura amiche lo scorso ottobre - vogliamo iniziare il match in modo molto aggressivo, abbiamo avuto il tempo di prepararci, parlando delle diverse situazioni che possono accadere. Vogliamo essere duri, aggressivi e giocare a ritmo elevato per mettere in crisi i nostri avversari. Al resto penserà l'atmosfera del Tottenham Stadium". "Quella di domani - ha aggiunto - penso che sia per me una delle partite più importanti da allenatore. Guardiola e io ci siamo già incontrati in Spagna, abbiamo giocato molte partite da avversari ed è stato sempre difficile giocare contro il Barcellona".