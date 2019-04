'Notte dei Re', in campo per solidarietà

ROMA, 8 APR - Una giornata di sport all'insegna della solidarietà. Si terrà il prossimo 2 giugno allo Stadio del Tennis del Foro Italico 'La Notte dei Re', evento che vedrà affrontarsi due icone simbolo del calcio mondiale come Francesco Totti e Luis Figo in un match sei contro sei al quale prenderanno parte tante altre star del pallone tra cui Cassano, Rivaldo, Pirlo, Candela e Casillas. Parte del ricavato sarà devoluto all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la realizzazione dell'Istituto dei Tumori e dei Trapianti.