'La Sinistra' propone la patrimoniale

ROMA, 8 APR - "Siamo l'unica lista di sinistra, a favore della patrimoniale, una misura moderata rispetto alle diseguaglianze italiane". Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana (Si) e deputato di LeU, presentando il simbolo della lista 'La Sinistra', per il voto delle Europee, il 26 maggio. "Siamo per i porti aperti - ha aggiunto - contro il razzismo e il 'cattivismo' dell'onda nera, contro il neoliberismo e contro la guerra. Vogliamo welfare universale e diritti per tutti". Per il segretario di Rifondazione comunista, un altro dei partner della lista, Maurizio Acerbo, "l'onda nera dei sovranisti fascistoidi in Europa è conseguenza delle politiche di questi anni della Commissione Ue, della Troika e della Banca centrale europea".