Roma: tavolo decoro, via ambulanti dalle aree dei monumenti

ROMA, 08 APR - Si è chiuso il tavolo del decoro riunito con l'obiettivo di "contrastare, nelle aree" di Roma di "particolare valore" archeologico o artistico le "attività in forma ambulante o su posteggio". Lo annuncia la Soprintendenza al termine del tavolo sul decoro. E l'assessore al commercio Carlo Cafarotti aggiunge, "ripuliamo Roma. Dimezzate le postazioni esistenti ritenute compatibili, le altre andranno spostate. Da Fontana di Trevi a Piazza San Giovanni in Laterano, passando per via della Conciliazione non ci sarà più nessuno", stessa previsione per il Colosseo.