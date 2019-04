Piaggio Aero:lavoratori, blocchiamo città in attesa risposta

GENOVA, 8 APR - Oltre un centinaio di lavoratori di Piaggio Aero hanno lasciato la zona della Prefettura a Genova e in corteo si dirigono fino alla rotonda dell'aeroporto, attraversando tutta la città, in attesa che arrivi la data dell'incontro con il Governo. Lo hanno deciso i sindacati. "Il prefetto ha spiegato che la presidenza del consiglio non potrà dare una risposta prima delle 15 - spiega Antonio Caminito, Fiom Cgil - per cui ora andiamo verso la fabbrica e blocchiamo la città". (ANSA).