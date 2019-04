Calenda, non apriamo il Pd ai transfughi

ROMA, 8 APR - "Non so se qualcuno di Mdp verrà candidato, io penso che Speranza e gli altri non si candideranno nella nostra lista. Per me l'importante è che non rientrino nel Pd e su questo Zingaretti è stato molto chiaro". Lo ha detto Carlo Calenda, a Omnibus su La7, parlando della lista per le elezioni europee. "Non ci sono le porte girevoli, hanno bombardato tutte le riforme quando erano nel partito" democratico, ha spiegato. "Sarei molto arrabbiato se Zingaretti riaprisse ai transfughi, ma Zingaretti sta facendo un'altra cosa, un'area di desistenza - ha detto ancora Calenda sempre sugli ex di Art.1-Mdp -, gli dice: 'Non presentate una lista per spaccare a sinistra'. Ma non li sta facendo rientrare nel Pd".