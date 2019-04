Brasile: popolarità in calo per Bolsonaro, ma lui minimizza

BRASILIA, 8 APR - Popolarità in calo per il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro: lo testimonia l'ultimo sondaggio dell'agenzia Datafolha divulgato ieri. Ma il capo di Stato minimizza il risultato. "Datafolha? Non ho intenzione di sprecare tempo a commentare un sondaggio di chi diceva che avrei perso le elezioni" al ballottaggio del 2018, ha polemizzato Bolsonaro. In base al rilevamento pubblicato sul quotidiano Folha de S.Paulo, il 32% degli intervistati ha affermato di avere un'immagine "buona o ottima" del presidente della Repubblica, mentre è considerata "cattiva o pessima" dal 30%. Lo scenario mostrato da Datafolha ha evidenziato inoltre che Bolsonaro risulta il leader più impopolare, nei primi cento giorni di governo, rispetto a tutti quelli che lo hanno preceduto dal 1985 ad oggi.