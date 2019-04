Calcio: Matuidi, con cori razzisti si fermino le partite

TORINO, 8 APR - "Quello che è successo a Cagliari è triste, non possiamo più tollerarlo: sono persone stupide che non dovrebbero più entrare allo stadio". Non ci sta Blaise Matuidi, bersaglio di insulti razzisti nella sfida contro i rossoblu di due settimane fa insieme al compagno Moise Kean: "Dobbiamo avere il coraggio di combattere il razzismo - ha raccontato il centrocampista francese, ai microfoni di Canal Plus -. A Cagliari facevano il verso della scimmia, Kean si è trovato davanti al portiere due volte prima di segnare il gol: ecco perché quando ha segnato ha avuto quel tipo di reazione, non capiva il perché di certi gesti, quindi ha aperto le braccia. A chi dice che vogliono solo distrarci dico che devono essere puniti, anche fermando le partite".