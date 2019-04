Gianpaolo, arbitri spieghino a pubblico

MILANO, 8 APR - "Alcune decisioni prese sarebbe più corretto spiegarle anche al pubblico". E' il pensiero dell'allenatore della Sampdoria, Marco Gianpaolo, al termine dell'incontro arbitri-società, che ha definito "formativo, come sempre". "C'è stato un confronto fra arbitri e allenatori, anche qualche intervento di dirigenti e presidenti - ha raccontato Gianpaolo -. C'è sempre la volontà di migliorare le cose, soprattutto di spiegarle e capirle". "E' chiaro che alcune decisioni prese sarebbe più corretto spiegarle anche al pubblico, che ci guarda da casa e usufruisce di questo spettacolo - ha aggiunto -. Non sempre è possibile, però gli arbitri hanno le idee chiare, su quello che fanno, sul perché di alcune decisioni. Ci sono delle regole, vanno rispettate, devono essere al di sopra di ogni sospetto, e loro si muovono in questa direzione. Alcuni errori si commettono ma mi pare che gli arbitri siano molto coerenti su che dicono e che cercano di fare".