Calcio, incontro arbitri-società di A

MILANO, 8 APR - Partecipa la squadra arbitrale al completo alla riunione iniziata da poco nella sede della Lega Serie A fra i vertici dell'Aia e le società. Al quarto piano della sede di via Rosellini si sono dunque incrociati di nuovo Michael Fabbri, l'allenatore del Milan Rino Gattuso e il capitano Alessio Romagnoli, due giorni dopo le dure proteste del club rossonero per la direzione di gara dell'arbitro nella partita con la Juventus. Al confronto con il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, e con il designatore, Nicola Rizzoli, partecipano fra gli altri il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, i vertici dell'Assocalciatori, l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, con il capitano Samir Handanovic e l'ad Giuseppe Marotta, Gian Piero Gasperini per l'Atalanta, Andrea Barzagli e l'assistente allenatore della Juventus, Marco Landucci, il capitano del Torino, Andrea Belotti.