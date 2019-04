Lippi "Allegri sarà a lungo con la Juve"

ROMA, 8 APR - Lunga vita per Max Allegri sulla panchina della Juventus. E' quella che prevede l'ex ct azzurro Marcello Lippi, ed anche ex allenatore bianconero. Ai microfoni di Radio anch'io sport, rispondendo a una domanda sul futuro di Allegri lontano dalla Juventus e sulle periodiche voci di un possibile arrivo di Zidane a Torino, Lippi ha detto: "Allegri via ? credo proprio di no. Si trova molto bene a Torino, è stimato, sa che trovare un'altra Juve non è semplice. Il rapporto che ha con i giocatori e con l'ambiente è fantastico. Andrà via quando penserà che sarà finito un ciclo". Secondo Lippi "alla Juve sembra che lavorino ogni anno per far durare di più questo ciclo. Max è bravo a inserire i giocatori un po' alla volta, a non bruciarli e a sfruttare al massimo l'esperienza e il senso di appartenenza di alcuni. Finchè si può stare alla Juventus, uno ci deve stare. Secondo me Allegri ci starà il più possibile".